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Об этом сообщает Киевский городской совет, передает RegioNews.

Минуту молчания будут объявлять в общественном транспорте и через звуковые системы на Крещатике и Майдане Незалежности. Также теперь рекомендуется останавливать работу учреждений на одну минуту.

Извещать пассажиров будут также на рекламных носителях и через приложение "Киев Цифровой". Следует напомнить, что минута молчания в честь погибших от российской агрессии в Украине каждое утро в 9 часов.

Напомним, ранее в Ровно оштрафовали водителя , проигнорировавшего минуту молчания. Это произошло 27 января. По сигналу регулятора все участники дорожного движения остановились в знак памяти погибших на войне. Однако этот водитель продолжил движение. Впоследствии его нашли и оштрафовали.