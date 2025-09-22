18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 16:35

В Киеве каждый день будут перекрывать Крещатик во время минуты молчания

22 сентября 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
Фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

В Киеве каждый день в 09:00 будут перекрывать Крещатик для проведения общенациональной минуты молчания

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

По его словам, соответствующее распоряжение готовится и Крещатик начнут перекрывать до конца текущей недели.

"Крещатик – сердце столицы. А столица – сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения тех, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Ежедневно 09:00. Остановись. Почти", – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, в конце января 2025 года столичные власти приняли решение объявлять минуту молчания в общественном транспорте. В то же время движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию.

Также с 1 апреля в Киеве на цифровых билбордах, ситилайтах и экранах в метро появляется упоминание об общенациональной минуте молчания.

Киев Крещатик распоряжение минута молчания памяти погибших движение транспорта
