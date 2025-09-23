11:45  23 сентября
Минута молчания в Киеве: когда будут останавливать движение на Крещатике, а когда нет

23 сентября 2025, 11:29
Иллюстративное фото: с Общественное/Власть Призова
Столичный Крещатик не будут перекрывать на общенациональную минуту молчания только в случае воздушной тревоги

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Отмечается, что движение будет перекрываться от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко для всех транспортных средств, кроме специализированных и выполняющих неотложные служебные задачи.

Светофоры в это время будут работать в режиме "всем красный".

Ограничение не будет действовать во время объявления или действия сигнала "Воздушная тревога", чтобы не мешать экстренным службам и обеспечить безопасность граждан.

"Это станет еще одной из мер, которые предпринимает Киев, приобщаясь к общенациональной минуте молчания за согражданами, погибшими в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - отметили в КГГА.

Напомним, накануне стало известно, что в Киеве каждый день в 09:00 будут перекрывать Крещатик для проведения общенациональной минуты молчания.

В конце января 2025 года столичные власти приняли решение объявлять минуту молчания в общественном транспорте. В то же время движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию.

