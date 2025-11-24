Иллюстративное фото

Одесский апелляционный суд рассмотрел дело мужчины, который в Telegram писал о местах, где раздавали повестки. Теперь он получил реальное наказание

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале прошлого года житель Одессы создал Telegram-группу, в которой сообщал мужчинам, где и когда военные ТЦК раздавали повестки. На суде он заявил, что лично видел, как работники ТЦК силой заталкивали людей в автобусы. Ему это не понравилось, и он решил помогать людям избежать таких ситуаций.

При этом он заявил, что осознает нарушение закона и обещает больше так не поступать. Суд первой инстанции назначил обвиняемому 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года. При этом он добровольно перечислил 40 тысяч гривен в поддержку ВСУ.

При этом апелляционный суд упразднил прошлое решение. Теперь мужчине назначен наказание в виде реального заключения на 5 лет.

