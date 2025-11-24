15:25  24 ноября
В Одессе судили мужчину, который "сливал" в соцсетях места патрулирования ТЦК
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 15:25

В Одессе судили мужчину, который "сливал" в соцсетях места патрулирования ТЦК

24 ноября 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Одесский апелляционный суд рассмотрел дело мужчины, который в Telegram писал о местах, где раздавали повестки. Теперь он получил реальное наказание

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале прошлого года житель Одессы создал Telegram-группу, в которой сообщал мужчинам, где и когда военные ТЦК раздавали повестки. На суде он заявил, что лично видел, как работники ТЦК силой заталкивали людей в автобусы. Ему это не понравилось, и он решил помогать людям избежать таких ситуаций.

При этом он заявил, что осознает нарушение закона и обещает больше так не поступать. Суд первой инстанции назначил обвиняемому 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года. При этом он добровольно перечислил 40 тысяч гривен в поддержку ВСУ.

При этом апелляционный суд упразднил прошлое решение. Теперь мужчине назначен наказание в виде реального заключения на 5 лет.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации . За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Одесса ТЦК уклонение от мобилизации
Житель Одесщины, находясь в СИЗО, организовал схему незаконной переправки мужчин за границу
20 ноября 2025, 14:55
В Харьковской области судили агентку РФ, которая "сливала" данные об украинских военных
19 ноября 2025, 18:45
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Стало известно, что входит в единый боевой комплект для военнослужащих
24 ноября 2025, 17:29
На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые в сопровождении проводника пытались незаконно попасть в Румынию
24 ноября 2025, 16:50
Смертельное ДТП на Прикарпатье: погибший и раненые
24 ноября 2025, 16:45
Вынес из квартиры автомат: киевлянин угрожал соседке убийством из-за замечаний
24 ноября 2025, 14:55
Убийство на Закарпатье: подозреваемого задержали с поличным
24 ноября 2025, 14:54
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября 2025, 14:35
Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
24 ноября 2025, 14:29
На Прикарпатье чиновники Гоструда требовали деньги у предпринимателей за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно
24 ноября 2025, 14:18
Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии
24 ноября 2025, 14:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »