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12 февраля 2025, 08:55

В Киеве во время минуты молчания транспорт не будет останавливаться

12 февраля 2025, 08:55
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иллюстративное фото из открытых источников
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Общественный транспорт в Киеве во время объявления общенациональной минуты молчания не будет останавливаться

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Когда будет раздаваться информация о минуте молчания, движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию.

"Информация о том, что общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать свое движение на 10 минут (якобы с 08:50 до 09:00) – не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В частности, в этот период в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, оборудованных системой громкоговорения, будет раздаваться звуковое сообщение для памяти погибших из-за российской агрессии.

При воздушной тревоге водители сначала включат сообщение о тревоге, а затем минуте молчания.

Напомним, в конце января столичные власти приняли решение объявлять минуту молчания в общественном транспорте.

Ранее мы сообщали, что в Ровно оштрафовали водителя, проигнорировавшего минуту молчания.

Киев КГГА общественный транспорт минута молчания
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