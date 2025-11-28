Одеса перша в Україні вмикає "червоний" сигнал світлофору під час хвилини мовчання

Фото: Одеська ОВА

В Одесі на окремих перехрестях щодня о 9:00 вмикають "червоний" сигнал світлофора для зупинки руху під час загальноукраїнської хвилини мовчання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ще рік тому я ініціював цю ідею та неодноразово звертався з листами до міської влади та причетних структур. Тому особливо приємно, що сьогодні вона нарешті втілена в життя, і Одеса зупинятиметься разом з усією країною, пам’ятаючи ціну нашої свободи", – зазначив він.

Ця символічна хвилина зупинки руху є знаком пошани до загиблих і дозволяє мешканцям та гостям міста приєднатися до пам’ятного моменту.

За словами очільника ОВА, неможливо змусити людей відчути важливість моменту за допомогою наказів – кожен приходить до цього сам, усвідомлюючи свою шану та повагу.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Києві щодня о 09:00 перекриватимуть Хрещатик для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Виняток – повітряна тривога.

В кінці січня 2025 року столична влада ухвалила рішення оголошувати хвилину мовчання у громадському транспорті. Водночас рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.