Иллюстративное фото

В Одессе судили двух мужчин за злоупотребление влиянием. Они разработали схему для уклонения от мобилизации

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что летом обвиняемые узнали о нахождении мужчины в ТЦК. Один из них написал ему в соцсети и предложил уклониться от мобилизации. Злоумышленники предложили пакет документов по уходу за отцом за 8 тысяч долларов.

Мужчина дальше общался с ними уже под контролем правоохранителей. Он встретился со злоумышленниками и рассказали, что могут подать все документы от его имени для отсрочки от мобилизации. Теперь "услуги" они оценили в 11 тысяч долларов с авансом в 5 тысяч долларов.

На суде они признали вину. Известно, что один из них является руководителем ОСМД "Пространство", а другой зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 209 тысяч гривен (с каждого).

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.