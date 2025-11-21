10:29  21 ноября
В Одесской области грузовой поезд сбил насмерть женщину с козой
В Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов
В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
21 ноября 2025, 11:45

В Одессе предприниматель и руководитель ОСМД разработали "бизнес на ухилянтах": цена вопроса – 8 тысяч долларов

Иллюстративное фото
В Одессе судили двух мужчин за злоупотребление влиянием. Они разработали схему для уклонения от мобилизации

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что летом обвиняемые узнали о нахождении мужчины в ТЦК. Один из них написал ему в соцсети и предложил уклониться от мобилизации. Злоумышленники предложили пакет документов по уходу за отцом за 8 тысяч долларов.

Мужчина дальше общался с ними уже под контролем правоохранителей. Он встретился со злоумышленниками и рассказали, что могут подать все документы от его имени для отсрочки от мобилизации. Теперь "услуги" они оценили в 11 тысяч долларов с авансом в 5 тысяч долларов.

На суде они признали вину. Известно, что один из них является руководителем ОСМД "Пространство", а другой зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 209 тысяч гривен (с каждого).

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

