20 ноября 2025, 16:40

В Одессе суд приговорил группу вебкамщиц к условному сроку и постановил уничтожить секс-игрушки и 57 фаллоимитаторов

20 ноября 2025, 16:40
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Одессе суд вынес неожиданное решение по группе вебкамщиц. Девушки были приговорены к условному сроку за участие в незаконной деятельности, а также обязаны уничтожить часть своего «профессионального инвентаря»

Об этом говорится в решении суда, передает RegioNews.

Женщины должны уничтожить:

  • 20 устройств для интимных игр;
  • 57 фаллоимитаторов;
  • 5 плетей;
  • 2 кляпа;
  • 2 кожаные маски.

Женщины признали свою вину и выразили раскаяние. Они не возражали против вынесенного решения и пообещали выполнить постановление.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, где пользователи выражают удивление и критику на счет такого решения суда. Некоторые считают его чрезмерно суровым и спрашивают, не является ли это лишним вмешательством в личную жизнь граждан. Другие подчеркивают, что это решение должно стать уроком для всех нарушающих законы даже в таких специфических сферах деятельности.

Пока неизвестно, будет ли это решение обжаловано в апелляционном порядке, но многие уже сравнивают его с другими резонансными судебными делами, пытаясь понять, какие стандарты правосудия действуют в Украине.

