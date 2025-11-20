В Одессе суд приговорил группу вебкамщиц к условному сроку и постановил уничтожить секс-игрушки и 57 фаллоимитаторов
В Одессе суд вынес неожиданное решение по группе вебкамщиц. Девушки были приговорены к условному сроку за участие в незаконной деятельности, а также обязаны уничтожить часть своего «профессионального инвентаря»
Об этом говорится в решении суда, передает RegioNews.
Женщины должны уничтожить:
- 20 устройств для интимных игр;
- 57 фаллоимитаторов;
- 5 плетей;
- 2 кляпа;
- 2 кожаные маски.
Женщины признали свою вину и выразили раскаяние. Они не возражали против вынесенного решения и пообещали выполнить постановление.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, где пользователи выражают удивление и критику на счет такого решения суда. Некоторые считают его чрезмерно суровым и спрашивают, не является ли это лишним вмешательством в личную жизнь граждан. Другие подчеркивают, что это решение должно стать уроком для всех нарушающих законы даже в таких специфических сферах деятельности.
Пока неизвестно, будет ли это решение обжаловано в апелляционном порядке, но многие уже сравнивают его с другими резонансными судебными делами, пытаясь понять, какие стандарты правосудия действуют в Украине.