Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение по статье 367 Уголовного кодекса Украины – «служебная халатность». Это произошло прямо на парковке

Об этом сообщает УП, передает RegioNews.

Труханову и двум его заместителям объявили подозрение в служебной халатности. Их обвиняют в непринятии необходимых мер во время наводнения 30 сентября, в результате которого погибли не менее 10 человек.

По данным собеседников издания, вечером 28 октября Труханову и еще семи подчиненным вручили подозрения по статье 367 Уголовного кодекса — служебная халатность, а также ходатайство об избрании меры пресечения.

Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, Труханову также прекращено гражданство Украины, поскольку у него действующее гражданство Российской Федерации.

Согласно материалам СБУ, 15 декабря 2015 года – уже после оккупации Крыма и части Донбасса – Труханов получил загранпаспорт гражданина России. Документ издан сроком на 10 лет, и он до сих пор действует.

Относительно внутреннего паспорта России, в 2017 году представители Труханова обращались в российские органы, после чего суд Московской области отменил действие документа. В то же время, в судебных объяснениях отмечается, что это "не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного на законных основаниях".

Таким образом, по данным спецслужбы, Геннадий Труханов по-прежнему остается гражданином РФ и имеет российский идентификационный код, отображаемый в базе федеральной налоговой службы.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией". Вечером 14 октября в Одессе собрались люди на митинг против городского головы Геннадия Труханова.

Как известно, чиновник заявил, что не передумал обращаться в суд относительно решения о его отстранении. По словам Труханова, у него нет и никогда не было российского гражданства.

Журналисты считают подделкой копию российского загранпаспорта Труханова из материалов СБУ.