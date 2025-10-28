Украина объявила о подозрении Киркорову: что известно и что ему угрожает

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому певцу Филиппу Киркорову, активно поддерживающему агрессию России против Украины и распространяющему кремлевскую пропаганду

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

Артиста подозревают в неоднократном нарушении порядка въезда на временно оккупированные территории Украины. Кроме этого, он выступал на мероприятиях в поддержку оккупационных властей РФ.

"Киркоров Ф.Б., поддерживая незаконные действия российской власти, направленные на нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, 18.03.2021 активно участвовал в митинге-концерте на стадионе Лужники в Москве, где откровенно высказывался в поддержку".

По данным следствия, певец неоднократно посещал оккупированный Крым, а также выступал перед военными РФ в Феодосии и Горловке.

В СБУ отметили, что Киркоров несет ответственность за систематическую поддержку и реализацию политики, подрывающей суверенитет и территориальную целостность Украины.

Российскому артисту грозит от трех до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".

