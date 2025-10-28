15:29  28 жовтня
28 жовтня 2025, 21:46

Труханову вручили підозру просто на парковці: ЗМІ назвали причину

28 жовтня 2025, 21:46
Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру за статтею 367 Кримінального кодексу України — «службова недбалість». Це сталося просто на парковці

Про це повідомляє УП, передає RegioNews.

Труханову та двом його заступникам оголосили підозру у службовій недбалості. Їх звинувачують у невжитті необхідних заходів під час повені 30 вересня, унаслідок якої загинули щонайменше 10 людей.

За даними співрозмовників видання, увечері 28 жовтня Труханову та ще семи його підлеглим вручили підозри за статтею 367 Кримінального кодексу — службова недбалість, а також клопотання про обрання запобіжного заходу.

Окрім того, за даними Служби безпеки України, Труханову також припинено громадянство України, оскільки він має чинне громадянство Російської Федерації.

Згідно з матеріалами СБУ, 15 грудня 2015 року — вже після окупації Криму та частини Донбасу — Труханов отримав закордонний паспорт громадянина Росії. Документ видано строком на 10 років, і він досі чинний.

Щодо внутрішнього паспорта рф, у 2017 році представники Труханова зверталися до російських органів, після чого суд Московської області скасував дію документа. Водночас у судових поясненнях наголошується, що це "не тягне за собою позбавлення громадянства Російської Федерації, набутого на законних підставах".

Таким чином, за даними спецслужби, Геннадій Труханов досі залишається громадянином РФ і має російський ідентифікаційний код, який відображається у базі федеральної податкової служби.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства очільника Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна, що стало частиною загальної політики посилення безпеки та очищення влади у прифронтових містах.

Раніше Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією". Ввечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова.

Як відомо, посадовець заявив, що не передумав звертатися до суду щодо рішення про його відсторонення. За його словами, він не має і ніколи не мав російського громадянства.

Журналісти вважають підробкою копію російського закордонного паспорта Труханова з матеріалів СБУ.

