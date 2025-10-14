В Одессе люди митингуют против Труханова
Вечером 14 октября в Одессе собрались люди на митинг против городского головы Геннадия Труханова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
На видео опубликованных в сети видно, что люди скандируют лозунги "Труханов – Черт" и "Украинскому городу – украинские власти".
В Одесі зібралися люди на мітинг проти Труханова.— Українська правда (@ukrpravda_news) October 14, 2025
Відео: Думська pic.twitter.com/0jyYFpJh48
Ранее глава Одессы Геннадий Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией".
