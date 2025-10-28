Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ
Служба безопасности сообщила о подозрении заместителю министра сельского хозяйства РФ в связи с масштабным незаконным вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, эти действия осуществлялись по предварительному сговору с руководством страны-агрессора и руководителями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Речь идет о присвоении имущества государственных и частных агропромышленных компаний Украины, среди которых:
- ООО СП "НИБУЛОН",
- группа компаний "TESSLAGROUP",
- ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД",
- Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.
Общий объем похищенного зерна превышает 4,136 млн. тонн, что по оценкам составляет более 23 млрд грн.
Продукцию вывозили в Россию и временно оккупированный Крым, а оттуда экспортировали морскими путями под видом товаров российского происхождения в Сирию, Египет, Турцию, Ливан и другие страны.
По данным следствия, действия замминистра РФ не имели никакой военной необходимости и являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), что предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в начале октября российские оккупанты нанесли удар по Новгород-Северскому Черниговской области. Попадание пришлось на одно из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно.