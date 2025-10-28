14:57  28 октября
28 октября 2025, 14:14

Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ

28 октября 2025, 14:14
Иллюстративное фото: из открытых источников
Служба безопасности сообщила о подозрении заместителю министра сельского хозяйства РФ в связи с масштабным незаконным вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, эти действия осуществлялись по предварительному сговору с руководством страны-агрессора и руководителями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Речь идет о присвоении имущества государственных и частных агропромышленных компаний Украины, среди которых:

  • ООО СП "НИБУЛОН",
  • группа компаний "TESSLAGROUP",
  • ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД",
  • Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

Общий объем похищенного зерна превышает 4,136 млн. тонн, что по оценкам составляет более 23 млрд грн.

Продукцию вывозили в Россию и временно оккупированный Крым, а оттуда экспортировали морскими путями под видом товаров российского происхождения в Сирию, Египет, Турцию, Ливан и другие страны.

По данным следствия, действия замминистра РФ не имели никакой военной необходимости и являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), что предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в начале октября российские оккупанты нанесли удар по Новгород-Северскому Черниговской области. Попадание пришлось на одно из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно.

Украина РФ подозрение СБУ зерно оккупанты
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
