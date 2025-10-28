Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Служба безопасности сообщила о подозрении заместителю министра сельского хозяйства РФ в связи с масштабным незаконным вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, эти действия осуществлялись по предварительному сговору с руководством страны-агрессора и руководителями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Речь идет о присвоении имущества государственных и частных агропромышленных компаний Украины, среди которых:

ООО СП "НИБУЛОН",

группа компаний "TESSLAGROUP",

ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД",

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

Общий объем похищенного зерна превышает 4,136 млн. тонн, что по оценкам составляет более 23 млрд грн.

Продукцию вывозили в Россию и временно оккупированный Крым, а оттуда экспортировали морскими путями под видом товаров российского происхождения в Сирию, Египет, Турцию, Ливан и другие страны.

По данным следствия, действия замминистра РФ не имели никакой военной необходимости и являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), что предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

