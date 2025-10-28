ГБР задержало экс-руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого – СМИ

Фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований задержало бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на Львовщине и готовит ему сообщение о подозрении. Вместе с ним фигурирует находящийся в СИЗО бизнесмен Игорь Гринкевич

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным источников, Кудрицкому инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

Следствие считает, что он и Гринкевич могли завладеть денежными средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

Что известно о Кудрицком

Владимир Кудрицкий (род. 23 мая 1986 года) – украинский менеджер в сфере энергетики, бывший председатель правления "Укренерго" (2020-2024).

Окончил с отличием Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (факультет международной экономики).

Ранее работал в Grant Thornton Ukraine и ПАО "Укртранснафта".

В 2024 году основал компанию "Неджен".

Напомним, 21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. Речь шла о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. 22 октября он прибыл на первый допрос и получил статус свидетеля.