В квартире подозреваемого в убийстве Парубия обнаружили боеприпасы и коллекцию советских наград

1 сентября Национальная полиция провела обыск в квартире подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Во время проведения следственных действий были конфискованы два пиротехнических устройства, 50 использованных гильз и 85 контейнеров, предназначенных для хранения пластиковых патронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение Галицкого районного суда Львова в Едином госреестре судебных решений.

Также в доме обнаружили 33 ордена и медали СССР и Украины, три приложения к медалям, а также 25 значков и металлических звездочек. Среди них – нагрудный знак "За взятие Будапешта" и значки "Общество борьбы за трезвость".

Кроме того, изъяты четыре блокнота с рукописными записями, лист с выдержками из законодательства, несколько флешек и мобильные телефоны.

Согласно материалам дела, после преступления подозреваемый сжег свою одежду, разобрал велосипед и выбросил оружие в озеро.

В соцсетях подозреваемый публиковал высказывания, оправдывающие действия России, еще до того, как его сын пропал без вести на фронте, защищая Украину.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

