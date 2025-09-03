Верховная Рада призвала мир осудить убийство Андрея Парубия

Фото: РБК-Украина

Народные депутаты поддержали обращение в парламенты, правительства других государств и международные организации с призывом осудить убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия как политический террор в контексте войны России против Украины

За соответствующее постановление №13723 проголосовало 296 народных депутатов, передает RegioNews.

Народные депутаты также призвали международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию как государство-террористку, ведущее агрессивную войну и прибегающее к политическим убийствам и дестабилизации.

Кроме того, Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и обороны, в частности, для усиления способности противодействовать террористическим и диверсионным атакам.

От украинских правоохранительных органов парламент требует оперативного, профессионального, прозрачного и эффективного расследования убийства Андрея Парубия с привлечением международных экспертов при необходимости.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

В ходе судебных заседаний он заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Сцельников также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Сын подозреваемого – Михаил-Виктор Сцельников, с позывным Лэмбергом – добровольно ушел на фронт после полномасштабного вторжения России. С мая 2023 года он считается пропавшим без вести в районе Бахмута.

