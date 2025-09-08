У квартирі підозрюваного у вбивстві Парубія знайшли боєприпаси і колекцію радянських нагород

Фото: Суспільне Львів

1 вересня Національна поліція провела обшук у квартирі підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Під час проведення слідчих дій були конфісковані два піротехнічні пристрої, 50 використаних гільз і 85 контейнерів, призначених для зберігання пластикових набоїв

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення Галицького районного суду Львова в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Також у помешканні виявили 33 ордени і медалі СРСР та України, три додатки до медалей, а також 25 значків і металевих зірочок. Серед них – нагрудний знак "За взятие Будапешта" і значки "Общество борьбы за трезвость".

Крім того, вилучено чотири блокноти з рукописними записами, аркуш із витягами із законодавства, кілька флешок і мобільні телефони.

Згідно з матеріалами справи, після злочину підозрюваний спалив свій одяг, розібрав велосипед і викинув зброю в озеро.

У соцмережах підозрюваний публікував висловлювання, які виправдовували дії Росії, ще до того, як його син зник безвісти на фронті, захищаючи Україну.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

