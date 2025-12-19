08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
Дочь Оли Поляковой впервые привезла зятя-американца в Украину
Стало известно, сколько стоит реклама у Леси Никитюк
19 декабря 2025, 07:24

Лидеры ЕС договорились предоставить Украине 90 млрд евро

19 декабря 2025, 07:24
Фото: EPA/UPG
Европейский Союз принял решение оказать Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов

Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсети Х, передает RegioNews.

Он отметил, что страны-участницы саммита достигли согласия и выполнили взятые на себя обязательства.

"Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их", – написал он.

Как пишет "Корреспондент", позже президент Европейского совета Антониу Кошта по завершению саммита пояснил, что Украина получит ссуду, подкрепленную бюджетом ЕС, в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы, которую она погасит только после уплаты Россией репараций.

"В срочном порядке мы предоставим ссуду, подкрепленную бюджетом Европейского Союза. Это удовлетворит неотложные финансовые потребности Украины, и Украина погасит этот заем только после того, как Россия оплатит репарации. Союз оставляет за собой право использовать заблокированные активы для погашения этого займа", – подчеркнул президент Европейского совета.

По его словам, лидеры предоставили Комиссии мандат продолжить работу над репарационным кредитом на основе иммобилизованных российских активов.

Как известно, поддержка Украины являлась ключевой темой обсуждений на саммите ЕС. Однако ранее в СМИ была информация, что в ЕС не смогли договориться об активах РФ.

Напомним, 2 декабря Ирландия объявила о предоставлении Украине дополнительного пакета финансовой помощи на сумму €125 млн. Средства будут направлены на обеспечение нелетальной военной поддержки и укрепление энергетической инфраструктуры Украины, страдающей от постоянных атак со стороны России.

Украина война ЕС деньги саммит поддержка замороженные активы
