02:30  19 декабря
Дочь Оли Поляковой впервые привезла зятя-американца в Украину
01:30  19 декабря
Стало известно, сколько стоит реклама у Леси Никитюк
21:52  18 декабря
В Киевской области поезд сбил 17-летнего юношу: подробности трагедии
19 декабря 2025, 07:05

Вражеский удар по Одессе: часть города осталась без света, тепла и воды

19 декабря 2025, 07:05
Иллюстративное фото: Новини.LIVE
В результате очередной атаки в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры. Ударная волна нанесла вред и жилье местных жителей

Об этом сообщил начальник МВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, часть одного из густонаселенных районов временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением.

Пока известно об одной пострадавшей. Женщину доставили в больницу.

На месте работают коммунальные службы, производится оценка масштабов повреждений и сбор данных для дальнейшей помощи жителям.

Коммунальные Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно по всему городу.

Напомним, 18 декабря российский ударный беспилотник типа "Шахед" попал в мост в Маяках на стратегической трассе Одесса-Рени. Погибла 40-летняя женщина, а движение по автодороге М-15 было временно перекрыто. В сети появилось видео момента прилета вражеского дрона по мосту, снятого непосредственно перед трагедией.

РФ массово бьет по мостам в Одесской области: какую цель преследует враг
18 декабря 2025, 19:02
В Запорожье российский дрон попал в авто полиции
18 декабря 2025, 18:15
