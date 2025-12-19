Вражеский удар по Одессе: часть города осталась без света, тепла и воды

Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате очередной атаки в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры. Ударная волна нанесла вред и жилье местных жителей

Об этом сообщил начальник МВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, часть одного из густонаселенных районов временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением.

Пока известно об одной пострадавшей. Женщину доставили в больницу.

На месте работают коммунальные службы, производится оценка масштабов повреждений и сбор данных для дальнейшей помощи жителям.

Коммунальные Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно по всему городу.

Напомним, 18 декабря российский ударный беспилотник типа "Шахед" попал в мост в Маяках на стратегической трассе Одесса-Рени. Погибла 40-летняя женщина, а движение по автодороге М-15 было временно перекрыто. В сети появилось видео момента прилета вражеского дрона по мосту, снятого непосредственно перед трагедией.