Подозреваемый в убийстве Парубия планировал получить деньги от спецслужб РФ и сбежать – нардеп

Фото: ВР

Убийство народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия было совершено по заказу российских спецслужб

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передает RegioNews.

"Украина попрощалась с выдающимся человеком, которого подло убили. И это убийство имеет российский след. Я бы даже сказал больше – оно произошло по заказу РФ", – отметил Костенко.

По словам депутата, заказное убийство является частью стратегии Кремля по уничтожению украинской политической элиты. Целью становятся те, кто играл или играет важную роль в становлении независимого, проукраинского государства.

"Перед российскими спецслужбами стоит конкретная задача – ликвидация украинской элиты", – добавил Костенко. – "И господин Андрей Парубий был одним из таких людей".

По информации следствия, исполнитель преступления рассчитывал на денежное вознаграждение и намеревался после убийства бежать за границу. Чтобы скрыть следы, он использовал несколько автомобилей.

Роман Костенко отметил, что это типичный сценарий для операций российских спецслужб: вербовка исполнителя с обещаниями денег и идеологического влияния.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве – Владимир Сцельников – якобы получил от россиян обещание вернуть тело погибшего сына в обмен на исполнение преступления. Он выбрал Парубия, потому что знал его адрес.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

