Глава Черниговской ОГА будет судиться с нардепом Поляковым

Поводом иска стало сообщение Полякова в телеграмм-канале

Поводом иска стало сообщение Полякова в телеграмм-канале

Фото: Черниговская ОГА

Председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко будет судиться с народным депутатом Антоном Поляковым из-за поста в телеграмм-канале о якобы вымогательстве денег за включение в списки партии «Слуга народа»

Об этом глава ОГА Прокопенко сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Недавно некто Антон Поляков, который по воле случая стал народным депутатом Украины, в "своем" телеграмм-канале разместил фейк о якобы вымогательства денег за включение в списки партии "Слуга народа", – говорится в сообщении. – Подаем на него в суд. По мнению юристов, основной сложностью является доказать, что именно Поляков размещал это сообщение в телеграмм-канале. Но, считаю, это плюс – мы в любом случае выиграем. Или обяжем Полякова опровергнуть фейк, или докажем, что это не он ведет телеграмм-канал".

Как стало известно, несколько дней назад Антон Поляков распространил информацию о якобы продаже мест в избирательном списке "Слуги народа" на предстоящих местных выборах на Черниговщине.

Недавно такой себе Антон Поляков, который по воле случая стал народным депутатом Украины, в "своем” телеграмм-канале... Опубликовано Андреем Прокопенко Среда, 22 июля 2020 г.

Напомним, это уже не первый предвыборный скандал на Черниговщине. Ранее мэр Чернигова обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа".