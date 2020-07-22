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22 июля 2020, 15:31 3

Глава Черниговской ОГА будет судиться с нардепом Поляковым

22 июля 2020, 15:31 3
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Поводом иска стало сообщение Полякова в телеграмм-канале
Поводом иска стало сообщение Полякова в телеграмм-канале
Фото: Черниговская ОГА
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Председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко будет судиться с народным депутатом Антоном Поляковым из-за поста в телеграмм-канале о якобы вымогательстве денег за включение в списки партии «Слуга народа»

Об этом глава ОГА Прокопенко сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Недавно некто Антон Поляков, который по воле случая стал народным депутатом Украины, в "своем" телеграмм-канале разместил фейк о якобы вымогательства денег за включение в списки партии "Слуга народа", – говорится в сообщении. – Подаем на него в суд. По мнению юристов, основной сложностью является доказать, что именно Поляков размещал это сообщение в телеграмм-канале.

Но, считаю, это плюс – мы в любом случае выиграем. Или обяжем Полякова опровергнуть фейк, или докажем, что это не он ведет телеграмм-канал".

Как стало известно, несколько дней назад Антон Поляков распространил информацию о якобы продаже мест в избирательном списке "Слуги народа" на предстоящих местных выборах на Черниговщине.

Недавно такой себе Антон Поляков, который по воле случая стал народным депутатом Украины, в "своем” телеграмм-канале...

Опубликовано Андреем Прокопенко Среда, 22 июля 2020 г.

Напомним, это уже не первый предвыборный скандал на Черниговщине. Ранее мэр Чернигова обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа".

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