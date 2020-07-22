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22 июля 2020, 19:07 3

В Чернигове среди кандидатов на пост мэра уверенно лидирует Атрошенко – РЕЙТИНГ

22 июля 2020, 19:07 3
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Партия Владислава Атрошенко "Родной дом" также проходит в областной и городской советы
Партия Владислава Атрошенко "Родной дом" также проходит в областной и городской советы
Фото: Twitter
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На сегодняшний день на выборах в Чернигове победил бы действующий мэр - Владислав Атрошенко, а лидерами симпатий у местных жителей являются три партии – «Слуга народа», «Батькивщина» и «Родной дом».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, пишет RegioNews.

Если бы выборы в Черниговский горсовет состоялись в ближайшее время, то почти половина определившихся избирателей города (46,6%) готова была бы проголосовать за партию "Родной дом". Второе место поделили бы "Слуга народа" (9,9%) и "ОПЗЖ" (9,8%), а на третьем бы оказалась "Батькивщина" с поддержкой в 8,2% голосов. 17% опрошенных сказали, что они еще не определились.

Почти такая же тройка лидеров среди партий была бы и при голосовании на выборах в областной совет. "Слуги народа" могли бы рассчитывать на 21%, "Родной дом" - 18,7%, "Батькивщина" - 16,5%. Количество неопределившихся составило около 20%.

Среди кандидатов на пост мэра Чернигова уверенно лидирует нынешний городской голова - Владислав Атрошенко, его готовы поддержать 88% избирателей. Рейтинг остальных кандидатов не превышает 2%, еще 10% респондентов с симпатиями не определились.

Напомним, Юрий Вилкул возглавил рейтинг избирательных симпатий жителей Кривого Рога - соцопрос.

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