"Луцький терорист" відмовився здавати зразки ДНК

Цього тижня має відбутися засідання суду у його справі

Цього тижня має відбутися засідання суду у його справі

Прокурор буде просити суд про отримання біологічних зразків, щоб суд надав рішення про їх примусове взяття у Максима Кривоша.

Про це адвокат Кривоша Сергій Тиможинский повідомив виданню APnews, пише RegioNews.

Засідання буде, думаю, на цьому тижні - завтра, післязавтра. Але ми заперечили проти отримання біологічних зразків для експертизи, оскільки вважаємо це незаконним згідно з практикою Європейського суду", - сказав Тиможинский.

Адвокат зазначив, що примусове взяття біологічних зразків прирівнюється до того, що людина має право не давати свідчення проти себе. Адвокат підкреслив, що практика Європейського суду чітко вказує, що якщо наш суд дасть рішення про відібрання біологічних зразків, ці докази можна буде визнавати неприпустимими в подальшому їх використанні стороною обвинувачення.

За його словами, таким чином слідство не має права діяти, адже повністю порушує право підозрюваного на захист, гарантований статтею 28 Конституції України і 6 статті Конвенції з прав людини.

Мало їм того, що Кривош визнає все, навіть те, що його потожирові зразки є на зброї, на гранатах, і всім, чим він користувався. Вони хочуть ще підтвердити це, взявши біологічні зразки, щоб отримати додатковий доказ. Тобто товчуть воду в ступі", - прокоментував захисник Кривоша.

При цьому зазначив, що мови про взяття біологічного зразка для перевірки наявності наркотичних речовин не йде. Слідство просто хоче взяти додатковий доказ, що саме Кривош тримав той чи інший зброю в руках.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.

Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем.