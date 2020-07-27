Пошуки "полтавського терориста" тривають вже четверту добу

До пошуків залучили весь людський і технічний ресурс

До пошуків залучили весь людський і технічний ресурс

Фото: Нацполіція

Станом на 27 липня тривають пошуки Романа Скрипника, який 23 липня взяв у Полтаві в заручники офіцера поліції, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці.

Про це "Українській правді" повідомила головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна, передає RegioNews.

За її словами, пошуки тривають і вдень, і вночі, до них задіяли весь людський і технічний ресурс поліції області.

Наразі ще не затримали. Пошуки тривають. Активно долучилися всі працівники поліції Полтавської області, використовується і допомога Нацгвардії, спецпризначенці, кінологи з собаками і спеціальна техніка", - сказала Ларіна.

Вона додала, що зоною пошуків визначений Миргородський район.

Його розбили на квадрати, опрацьовують населені пункти, ліси і поля, перевірять будівлі і природні схованки – як то поля кукурудзи чи злакових", - повідомила Ларіна.

В Нацполіції зазначають, що втікача досі не знайшли через велику територію пошуку і природнй ландшафт, і правоохоронці змушені по кілька разів повертатися до деяких ділянок, щоб їх перевірити.

Також у поліції поскаржилися на те, що їм важко спрогнозувати дії втікача.

Нагадаємо, в поліції вважають, що "полтавський терорист" може здатись або вчинити самогубство.