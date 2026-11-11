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11 листопада 2026, 13:22

Грип уже на Рівненщині: скільки українців захворіли на ГРВІ за тиждень

11 листопада 2026, 13:22
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У період із 2 до 8 листопада в Україні зафіксували зниження захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Кількість хворих зменшилася на 1,6% порівняно з попереднім тижнем

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За даними епідеміологічного моніторингу, ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні наразі немає. Усі регіони залишаються на фоновому рівні інтенсивності захворюваності.

Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 97 520 людей, серед них 56 169 дітей та 40 103 дорослих. Також медики підтвердили 110 випадків COVID-19 – на 18 більше, ніж тижнем раніше.

За результатами лабораторних досліджень, минулого тижня один випадок грипу підтвердили на Рівненщині. Загалом від початку епідемічного сезону лабораторно виявили чотири випадки грипу типу А. Три попередні зафіксували у Харківській, Львівській та Рівненській областях.

Крім того, у досліджених зразках виявляли SARS-CoV-2, інші коронавіруси, віруси парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси та риновіруси.

Загалом від початку епідемічного сезону – з 28 вересня до 8 листопада – на ГРВІ в Україні перехворіли 613 335 людей. Це на 12,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Серед захворілих підтверджено 519 випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні стартував епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) 2026-2027 років. Сезон посиленого епідеміологічного нагляду триватиме до 23 травня 2027 року.

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