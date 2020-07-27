"Луцкий террорист" отказался сдавать образцы ДНК

На этой неделе должно состояться заседание суда по его делу

На этой неделе должно состояться заседание суда по его делу

Фото: Макс Левин

Прокурор будет просить суд о получении биологических образцов, чтобы суд предоставил решение об их принудительном взятии у Максима Кривоша.

Об этом адвокат Кривоша Сергей Тиможинский сообщил изданию APnews, пишет RegioNews.

Заседание будет, думаю, на этой неделе - завтра, послезавтра. Но мы возразили против получения биологических образцов для экспертизы, поскольку считаем это незаконным по практике Европейского суда", - сказал Тиможинский.

Адвокат отметил, что принудительное взятие биологических образцов приравнивается к тому, что человек имеет право не давать показания против себя. Адвокат подчеркнул, что практика Европейского суда четко указывает, что если наш суд даст решение об отобрании биологических образцов, эти доказательства можно будет признавать недопустимыми в дальнейшем их использовании стороной обвинения.

По его словам, таким образом следствие не имеет права действовать, ведь полностью нарушает право подозреваемого на защиту, гарантированную статьей 28 Конституции Украины и 6 статьи Конвенции по правам человека.

Мало им того, что Кривош признает все, даже то, что его потожировые образцы есть на оружии, на гранатах, и всем, чем он пользовался. Они хотят еще подтвердить это, взяв биологические образцы, чтобы получить дополнительное доказательство. То есть толкут воду в ступе", - прокомментировал защитник Кривоша.

При этом отметил, что речи о взятии биологического образца для проверки наличия наркотических веществ не идет. Следствие просто хочет взять дополнительное доказательство, что именно Кривош держал то или иное оружие в руках.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты.

Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников.

Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем.