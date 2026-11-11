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11 листопада 2026, 12:33

На Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево: дівчина загинула

11 листопада 2026, 12:33
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Фото: Національна поліція
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10 листопада у Болехові Калуського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії загинула 20-річна жителька Львівщини, ще троє людей, які перебували в автомобілі, дістали легкі травми

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, дівчина керувала автомобілем Nissan Tiida та рухалася вулицею Данила Галицького в напрямку Долини. На заокругленій ділянці дороги водійка не обрала безпечної швидкості, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини та врізалася в дерево.

Від отриманих травм керманичка померла в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

У салоні автомобіля перебували троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження. Після огляду медиками постраждалих відпустили додому.

Під час перевірки правоохоронці також з'ясували, що загибла не мала посвідчення водія.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, в Києві BMW вилетів з дороги та врізався в дерево. Внаслідок зіткнення 35-річний керманич дістав травми, несумісні з життям.

Раніше на Кільцевій дорозі водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на Драгері показала 1,97 проміле алкоголю в крові.

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