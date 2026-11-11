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Вдень 11 листопада російські війська завдали удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Одна людина загинула, ще четверо постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.

Крім того, внаслідок удару пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, ввечері 10 та вранці 11 листопада російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Одеської області. Без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів.