Шукав кохання в Telegram, а став коригувальником РФ: на Харківщині викрили агента

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Харківщині місцевого жителя, який передавав російським спецслужбам інформацію про розташування українських військових на Ізюмському напрямку

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews

Як встановило розслідування, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку знайомств у тематичних Telegram-чатах. Для вербування йому створили фейковий акаунт жінки, яка налагодила з ним спілкування та координувала його дії.

За завданням російської кураторки фігурант обходив місцевість, виявляв місця зосередження українських військових і техніки та передавав зібрані відомості ворогу. Також він відстежував основні маршрути руху бронеколон Сил оборони в напрямку передової.

Після розвідувальних вилазок чоловік надсилав голосові повідомлення з детальним описом військових об'єктів у прифронтовій зоні.

Кіберфахівці СБУ задокументували його діяльність і затримали за місцем проживання. Паралельно правоохоронці вжили заходів для убезпечення пунктів базування та маршрутів руху українських військових на Ізюмщині й суміжних напрямках.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із листуванням із російськими спецслужбами.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. За інкримінованою статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала у Сумах місцеву жительку, яка співпрацювала з ФСБ та збирала розвіддані для коригування російських атак по прифронтовому місту. Щоб уникнути викриття, протягом одного тижня жінка змінила чотири місця проживання.