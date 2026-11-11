У Кропивницькому триває ліквідація наслідків російського удару
У Кропивницькому продовжують гасити пожежу на об'єкті цивільної інфраструктури, яка виникла вранці 10 листопада внаслідок повторного російського удару
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники працювали на місці всю ніч. Пожежу ще не вдалося ліквідувати через значну площу займання.
Роботу рятувальників ускладнює постійна загроза повторних російських обстрілів.
Наразі гасіння триває.
Нагадаємо, зранку 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Під ударом опинився ТЦ "Епіцентр". Постраждали двоє охоронців, вони перебувають у тяжкому стані.
Після удару в 101-му мікрорайоні Кропивницького зафіксували перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі.
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