В одному з судів Одещини стався спалах COVID-19
В Господарському суді Одеської області зафіксовано випадок зараження коронавірусної хвороби COVID-19. Всі приміщення суду будуть оброблені дезинфікуючими засобами.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.
Лабораторно підтверджений випадок захворювання. Це інфікування вірусом COVID-19. Зараз встановлюється коло контактних осіб і проводяться тестування", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що в будівлі Госпсуду буде проведена повна дезінфекція приміщень.
"Приймаються всі необхідні заходи для запобігання поширення захворювання серед працівників. Просимо учасників процесу взяти до відома відповідну інформацію і по можливості мінімізувати відвідування суду, направивши відповідні клопотання по електронній пошті", - вказується в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні спалах коронавірусу виявили в гуртожитку КПІ, захворіли 52 курсанта.