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27 липня 2020, 08:44 1

В одному з судів Одещини стався спалах COVID-19

27 липня 2020, 08:44 1
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У приміщеннях суду проведуть повну дезінфекцію
У приміщеннях суду проведуть повну дезінфекцію
Фото: з відкритих джерел
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В Господарському суді Одеської області зафіксовано випадок зараження коронавірусної хвороби COVID-19. Всі приміщення суду будуть оброблені дезинфікуючими засобами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Лабораторно підтверджений випадок захворювання. Це інфікування вірусом COVID-19. Зараз встановлюється коло контактних осіб і проводяться тестування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в будівлі Госпсуду буде проведена повна дезінфекція приміщень.

"Приймаються всі необхідні заходи для запобігання поширення захворювання серед працівників. Просимо учасників процесу взяти до відома відповідну інформацію і по можливості мінімізувати відвідування суду, направивши відповідні клопотання по електронній пошті", - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні спалах коронавірусу виявили в гуртожитку КПІ, захворіли 52 курсанта.

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