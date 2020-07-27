В одному з судів Одещини стався спалах COVID-19

У приміщеннях суду проведуть повну дезінфекцію

У приміщеннях суду проведуть повну дезінфекцію

Фото: з відкритих джерел

В Господарському суді Одеської області зафіксовано випадок зараження коронавірусної хвороби COVID-19. Всі приміщення суду будуть оброблені дезинфікуючими засобами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Лабораторно підтверджений випадок захворювання. Це інфікування вірусом COVID-19. Зараз встановлюється коло контактних осіб і проводяться тестування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в будівлі Госпсуду буде проведена повна дезінфекція приміщень.

"Приймаються всі необхідні заходи для запобігання поширення захворювання серед працівників. Просимо учасників процесу взяти до відома відповідну інформацію і по можливості мінімізувати відвідування суду, направивши відповідні клопотання по електронній пошті", - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні спалах коронавірусу виявили в гуртожитку КПІ, захворіли 52 курсанта.