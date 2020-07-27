У МВС пояснили, чому "луцького терориста" не знешкодили снайпери

Роботи снайперів завадили фіранки

Роботи снайперів завадили фіранки

Фото: REUTERS/Mykola Martyniuk

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, чому під час спецоперації по затриманню "луцького терориста" не використовували снайперів.

Як передає RegioNews, про це Геращенко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він дуже добре підготувався. Він дуже грамотно діяв. Коли він захопив автобус, він спеціально вибрав той автобус, в якому є шторки. Тому що не у всіх автобусах у нас сьогодні є шторки", - пояснив Геращенко.

За словами заступника глави МВС, Кривош посадив заручників вздовж вікон, сам не показувався, тому снайпер не міг його зняти.

"Тому всі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову-таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації - те, що всі заручники залишилися живі. А те, що терорист перебуває за ґратами - я вважаю, це успіх", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.

Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем.