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11 листопада 2026, 11:11

На Полтавщині суд відмовив у захисті від мобілізації чоловіку з інвалідністю

11 листопада 2026, 11:11
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні заяви чоловіка з інвалідністю, який вимагав тимчасово заборонити ТЦК призивати його на військову службу

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на ухвалу суду, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, чоловік має право на відстрочку від мобілізації як особа з інвалідністю. Інформація про це відображається в державному застосунку "Резерв+".

Однак, за словами позивача, його фактично утримували у приміщенні військкомату та мали намір примусово мобілізувати без належних правових підстав і проходження медичного огляду.

Чоловік звернувся до суду ще до подання основного позову. У майбутньому він планує оскаржити дії ТЦК та вимагати визнати їх протиправними, а також зняти його з військового обліку. Наразі ж він просив тимчасово заборонити посадовцям вчиняти будь-які дії щодо його призову.

Проте суд відмовив у задоволенні заяви. В ухвалі зазначено, що набуття статусу військовослужбовця передбачає кілька обов'язкових етапів:

  • виклик до ТЦК,
  • проходження військово-лікарської комісії,
  • визнання придатним до служби,
  • ухвалення рішення про призов і направлення до військової частини,
  • наказ командира про зарахування до списків особового складу.

Суд також врахував, що в застосунку "Резерв+" містяться відомості про чинну відстрочку чоловіка. Тому сам факт його доставлення та перебування у приміщенні ТЦК не свідчить про неминучість мобілізації.

У суді наголосили, що правосуддя покликане захищати права від реальних порушень, а не від можливих у майбутньому. Оскільки заявник не надав беззаперечних доказів неминучого незаконного призову, підстав для тимчасової заборони дій ТЦК суд не встановив.

Нагадаємо, в Чернівцях представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки незаконно затримали ветерана війни, батька трьох дітей, який мав законне право на відстрочку від мобілізації. За фактом правопорушення Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

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Полтавська область мобілізація інвалідність бусифікація ТЦК суд чоловік
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