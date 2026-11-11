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11 листопада 2026, 12:56

На Київщині російський дрон влучив по території ліцею

11 листопада 2026, 12:56
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Фото: Київська ОВА
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У середу, 11 листопада, російський безпілотник влучив по території ліцею в Яготині Бориспільського району. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Під час атаки в укритті перебували 171 дитина, а також учителі та працівники навчального закладу. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв.

Наразі рятувальники завершують ліквідацію пожежі, що виникла на території ліцею. Після цього розпочнуть роботи з відновлення благоустрою.

Вибух також пошкодив автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках, розташованих поблизу навчального закладу.

Нагадаємо, з вечора 10 листопада російські війська завдали численних ударів безпілотниками по Житомирській області. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській та Оліївській громадах.

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