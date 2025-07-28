УГКЦ висловилася проти обмеження незалежності НАБУ та САП

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Ухвалення закону №12414, який може обмежити незалежність антикорупційних органів, викликало глибоке занепокоєння серед християн і відповідальних громадян

Про це заявив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, передає RegioNews.

"Корупція — це злочин проти України, це моральна диверсія проти нашої держави, її обороноздатності та стійкості народу", — наголосив Предстоятель.

Він зазначив, що ухвалене рішення створило соціальну напругу, підірвало довіру громадян до влади, а міжнародних партнерів — до України.

Блаженніший Святослав висловив вдячність українській молоді, яка першою відреагувала на загрозу згортання антикорупційної реформи, і закликав усіх до діалогу, миру та єдності:

"Ми не маємо права допустити внутрішнього протистояння. Не можемо дати ворогові шанс зсередини підірвати обороноздатність нашої Батьківщини".

Він також підкреслив, що боротьба з корупцією — це не лише політична вимога, а моральний обов'язок, заснований на цінностях Революції гідності.

Нагадаємо, раніше Українська Рада Бізнесу, до складу якої входить 124 бізнес-асоціації, звернулась із відкритим листом до Володимира Зеленського. Бізнес закликає главу держави захистити незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП.

Що відомо про скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне 31 липня.

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