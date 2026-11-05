08:57  05 листопада
Вбивство Ірини Фаріон: засуджений Зінченко подав апеляцію
11:55  05 листопада
Мороз уже в Карпатах: на горі Піп Іван зафіксували -9°C
12:40  05 листопада
У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2026, 22:55

Півтора мільйона з бюджета: на Дніпропетровщині посадовці отримали підозри

05 листопада 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру двом директоркам товариств. Йдеться про привласнення понад 1,6 мільйона гривень з бюджету

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, гроші виділялись на будівництво модульної котельні для одного з ліцеїв Самарівського району, однак роботи фактично не розпочалися.

У серпні минулого року відділ освіти однієї із селищних рад уклав договір із товариством на будівництво котельні. Було перераховано аванс у розмірі 1,6 мільйона гривень. Директорка товариства перерахувала кошти підконтрольному підприємству нібито для придбання будівельних матеріалів.

"Водночас матеріали на об’єкт не постачалися, а отриманими коштами, за версією слідства, розпорядилися на власний розсуд. Унаслідок протиправних дій із місцевого бюджету безпідставно перераховано понад 1,6 млн грн", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бюджет розслідування поліція Дніпропетровська область
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Бензин пішов на спад: що відбувається з цінами на АЗС
05 листопада 2026, 23:55
На Львівщині військовий пішов зі служби сам, бо вважав себе хворим
05 листопада 2026, 23:40
На Житомирщині прямо на трасі перевернувся трактор
05 листопада 2026, 23:20
Смертельна ДТП на Рівненщині: поліція встановила водія вантажівки
05 листопада 2026, 22:42
Швеція не звільнила екснардепа Святаша, засудженого в Україні до 12 років
05 листопада 2026, 22:21
Буданов правий: на криміналітет у погонах потрібні "вчасні сильні дії"
05 листопада 2026, 22:15
Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину
05 листопада 2026, 21:55
У Києві жінка торгувала "макаронами з наркотиками"
05 листопада 2026, 21:50
На Київщині іномарки влетіли одна в одну: постраждала дитина
05 листопада 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Олена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »