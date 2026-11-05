Півтора мільйона з бюджета: на Дніпропетровщині посадовці отримали підозри

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Правоохоронці повідомили про підозру двом директоркам товариств. Йдеться про привласнення понад 1,6 мільйона гривень з бюджету

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, гроші виділялись на будівництво модульної котельні для одного з ліцеїв Самарівського району, однак роботи фактично не розпочалися.

У серпні минулого року відділ освіти однієї із селищних рад уклав договір із товариством на будівництво котельні. Було перераховано аванс у розмірі 1,6 мільйона гривень. Директорка товариства перерахувала кошти підконтрольному підприємству нібито для придбання будівельних матеріалів.

"Водночас матеріали на об’єкт не постачалися, а отриманими коштами, за версією слідства, розпорядилися на власний розсуд. Унаслідок протиправних дій із місцевого бюджету безпідставно перераховано понад 1,6 млн грн", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.