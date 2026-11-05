На Житомирщині прямо на трасі перевернувся трактор

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Аварія сталась 5 листопада близько 00:25 на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Перемоги. Правоохоронці встановлюють обставини

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

40-річний водій вантажівки Iveco їхав у напрямку Рівного. Він зіткнувся з трактором Беларус із напівпричепом. Внаслідок зіткнення трактор перекинувся. Внаслідок ДТП 40-річний водій трактора був госпіталізований.

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортні засоби поліцейські вилучили. Нині триває встановлення причин та обставин ДТП", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.