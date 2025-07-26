11:45  25 липня
Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження
07:58  25 липня
В Україні високий ризик пожеж: які області у зоні ризику
05:05  25 липня
Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
UA | RU
UA | RU
26 липня 2025, 22:35

Речниця фракції "Слуга народу" пояснила, чи проголосують депутати за відновлення незалежності НАБУ і САП

26 липня 2025, 22:35
Читайте также на русском языке
Фото: Укрінформ
Читайте также
на русском языке

Юлія Палійчук прокоментувала заяви зі ЗМІ про те, що депутати не збираються голосувати за президентський законопроєкт. Вона зазначила, що не розуміє, звідки з'явилась ця інформація

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За словами речниці Юлії Палійчук, фракція "Слуга народу" підтримає законопроєкт про повернення незалежності САП та НАБУ. За її словами, інформація про те, що до 70 депутатів не стануть голосувати, не відповідає дійсності.

"Фракція "Слуга Народу" підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", - каже речниця.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що частина депутатів "Слуги народу" не буде голосувати за закон президента Зеленського, бо вони бояться переслідувань з боку антикорупційних органів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП Зеленський Верховна Рада
У Києві люди знову вийшли до театру Франка
26 липня 2025, 19:55
Акції проти знищення незалежності НАБУ і САП стали "найматюкливішим" протестом в історії України
25 липня 2025, 16:43
Фігурант розслідування НАБУ та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч перебуває в Австрії
25 липня 2025, 16:32
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
У СБУ показали, як знищують дрони та техніку окупантів на фронті
26 липня 2025, 22:55
На Сумщині внаслідок обстрілів госпіталізували трьох людей
26 липня 2025, 22:15
Не подобалось, коли люди курять: у Харкові сталось вбивство через зауваження на вулиці
26 липня 2025, 21:55
На Дніпропетровзині чоловік кинув гранату в таксі
26 липня 2025, 21:35
На Запоріжжі гасили 21 пожежу
26 липня 2025, 21:15
Литва долучиться до закупівлі ППО для України
26 липня 2025, 21:00
Смертельна аварія на Київщині: мотоцикліст загинув на місці
26 липня 2025, 20:45
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
26 липня 2025, 20:20
У Києві люди знову вийшли до театру Франка
26 липня 2025, 19:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Віталій Сич
Данило Мокрик
Всі блоги »