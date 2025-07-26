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Юлія Палійчук прокоментувала заяви зі ЗМІ про те, що депутати не збираються голосувати за президентський законопроєкт. Вона зазначила, що не розуміє, звідки з'явилась ця інформація

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За словами речниці Юлії Палійчук, фракція "Слуга народу" підтримає законопроєкт про повернення незалежності САП та НАБУ. За її словами, інформація про те, що до 70 депутатів не стануть голосувати, не відповідає дійсності.

"Фракція "Слуга Народу" підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", - каже речниця.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що частина депутатів "Слуги народу" не буде голосувати за закон президента Зеленського, бо вони бояться переслідувань з боку антикорупційних органів.