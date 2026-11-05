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05 листопада 2026, 22:42

Смертельна ДТП на Рівненщині: поліція встановила водія вантажівки

05 листопада 2026, 22:42
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Фото: поліція Рівненської області
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Поліцейські встановили особу водія вантажівки Mercedes, який, імовірно, причетний до смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Квасилові на Рівненщині. Ним виявився 57-річний житель села Варковичі Дубенського району

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Вантажівку зупинили на Кореччині. Транспортний засіб вилучили. Наразі з водієм тривають слідчі дії.

До розшуку керманича залучили працівників управління карного розшуку, слідчого управління, відділу кримінального аналізу, відділення поліції №1 у Рівному та патрульних поліцейських.

Водночас правоохоронці досі не встановили особу загиблого чоловіка. На вигляд йому приблизно 50–60 років. На момент загибелі він був одягнений у темно-синю куртку, чорні кросівки та чорний спортивний костюм із білим візерунком у вигляді колючого дроту на рукавах.

"Якщо ви впізнали чоловіка або маєте будь-яку інформацію про нього, поліція просить повідомити за номерами 0-67-647-40-93 або 102", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що на трасі Київ – Чоп у селищі Квасилів Рівненської області виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.

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