Коли кримінал почувається господарем тилу: нові подробиці плівок НАБУ і САП

Шокує, що бандюки, яких кришували СБУшники – радяться як викрасти Дениса Бігус

Шокує, що бандюки, яких кришували СБУшники – радяться як викрасти Дениса Бігус

Скриншот із відео

Кожна серія плівок НАБУ і САП пробиває дно із старих плівок.

Скажу так, мене не шокувало, що якісь крутелики із СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища разом коригували шахрайські кол-центри і магазини шкідливих речовин U420.

Шокує, що бандюки, яких кришували СБУшники – радяться як викрасти Дениса Бігуса, чиє видання викрило ці "магазини сувенірів".

І безумовно шок, що злочинці Мексиканець (Буркін) і Кримінал обговорюють…..побиття або облиття кислотою оборонця Маріуполя, який збирався ліквідувати магазини U420. Там ще є фрази "забити молотками". Зрештою вирішують ветерана молотками таки.

Для власної інформаційної кампанії члени злочинної групи підключили проросійського….блогера Шарія.

От і відповідь, чому вирішили найняти цей цирк із псевдомедикинею Валентиною і обісрали бренд "Азов". Ольга Решетилова повідомила, що на тій самій хаті були і колишні бранці Маріуполя, які планували повернутись на службу.

Рішали в тилу переживають, що ветерани, які пройшли полон – боряться із наркотиками, які продають дітям у тилу.

Доречно нагадаю, що цю срань рекламували Анна Алхім та Тарас Цимбалюк.