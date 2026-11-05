У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося

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У Києві тимчасово призупинили рух поїздів на червоній лінії метро через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення

Про це повідомляє Київський метрополітен у Telegram, передає RegioNews.

Зазначається, що синя та зелена лінії метрополітену продовжують працювати у звичайному режимі.

Про відновлення руху на червоній гілці пасажирів повідомлять додатково.

Нагадаємо, від початку тижня, 2 листопада, Росія завдала 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Станом на 5 листопада нові знеструмлення зафіксовані у трьох областях, а в більшості регіонів діють графіки відключень світла.