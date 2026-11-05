Мороз уже в Карпатах: на горі Піп Іван зафіксували -9°C
На горі Піп Іван у Карпатах панує морозна погода
Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття, передає RegioNews.
Станом на 09:00 5 листопада небо було ясним, однак температура повітря опустилася до -9°C. Вітер північний, зі швидкістю 4 м/с.
Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у високогір’я
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що вже з 4 листопада в Україні почнеться похолодання, яке спочатку охопить західні та північні області, а згодом пошириться на всю країну. У деяких регіонах дощі зміняться мокрим снігом.
Перший мокрий сніг і до -5°: синоптик попередив про різке похолодання в УкраїніВсі новини »
01 листопада 2026, 18:30У високогір'ї Карпат випав сніг: засипало Піп Іван і Драгобрат
27 жовтня 2026, 09:58
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Через аварійні знеструмлення у всіх районах Києва виникли перебої з водою
05 листопада 2026, 14:25На Полтавщині грибами отруїлися 18 людей, один чоловік помер
05 листопада 2026, 14:09Троє людей травмовані, 11 авто пошкоджені: наслідки атаки на Вінниччині
05 листопада 2026, 13:54Стрілянина у Тернополі: КОРД затримав 52-річного чоловіка
05 листопада 2026, 13:39ЄС виділив Україні ще €4,36 млрд: куди спрямують кошти
05 листопада 2026, 13:21Змінила чотири помешкання за тиждень: у Сумах затримали агентку ФСБ
05 листопада 2026, 13:08У Львові спалахнула пожежа в дев'ятиповерхівці: врятували чотирьох людей, серед них дитину
05 листопада 2026, 12:46У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося
05 листопада 2026, 12:40Українські удари зупинили 15 російських НПЗ: ще 12 скоротили виробництво
05 листопада 2026, 12:27Україна ризикує втратити шанс на вступ до ЄС через повільні реформи
05 листопада 2026, 12:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів