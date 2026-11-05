Мороз уже в Карпатах: на горі Піп Іван зафіксували -9°C

Фото: ДСНС Франківщини

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття, передає RegioNews.

Станом на 09:00 5 листопада небо було ясним, однак температура повітря опустилася до -9°C. Вітер північний, зі швидкістю 4 м/с.

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Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що вже з 4 листопада в Україні почнеться похолодання, яке спочатку охопить західні та північні області, а згодом пошириться на всю країну. У деяких регіонах дощі зміняться мокрим снігом.