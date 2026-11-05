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05 листопада 2026, 21:50

У Києві жінка торгувала "макаронами з наркотиками"

05 листопада 2026, 21:50
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Фото: Нацполіція
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У Києві викрили місцеву жительку. Виявилось, вона заробляла на продажу заборонених речовин. Наркотики вона маскувала під продукти

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали жінку на вулиці Радунській. У неї знайшли шість коробок, у кожній з яких знаходились зіп-пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP.

Як з'ясувалось, киянка надсилала "клієнтам" наркотики під маскуванням. Зокрема, вона ховала психотропи серед макаронів та борошна.

Тепер їй загрожуватиме до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.

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