У Києві жінка торгувала "макаронами з наркотиками"

Фото: Нацполіція

У Києві викрили місцеву жительку. Виявилось, вона заробляла на продажу заборонених речовин. Наркотики вона маскувала під продукти

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали жінку на вулиці Радунській. У неї знайшли шість коробок, у кожній з яких знаходились зіп-пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP.

Як з'ясувалось, киянка надсилала "клієнтам" наркотики під маскуванням. Зокрема, вона ховала психотропи серед макаронів та борошна.

Тепер їй загрожуватиме до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.