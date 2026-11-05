У Києві жінка торгувала "макаронами з наркотиками"
У Києві викрили місцеву жительку. Виявилось, вона заробляла на продажу заборонених речовин. Наркотики вона маскувала під продукти
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці затримали жінку на вулиці Радунській. У неї знайшли шість коробок, у кожній з яких знаходились зіп-пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP.
Як з'ясувалось, киянка надсилала "клієнтам" наркотики під маскуванням. Зокрема, вона ховала психотропи серед макаронів та борошна.
Тепер їй загрожуватиме до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.