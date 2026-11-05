Бензин пішов на спад: що відбувається з цінами на АЗС

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В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Автогаз та дизпальне продовжують особливо стрімко зростати в ціні

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 5 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,55 гривні за літр (-0,33 гривні);

бензин А-95 – 89,84 гривні за літр (-0,23 гривні);

бензин А-92 – 85,55 гривні за літр (-0,73);

дизпальне – 104,64 гривні за літр (+0,04 гривні);

автогаз – 59,44 гривні за літр (+0,33 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.