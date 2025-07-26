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У столиці триває п'ятий день протестів проти скандального законопроєкту. Люди зібрались на тому ж місці

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

З 20 години кияни знову зібрались на протест біля театру Франка. Містяни мітингують проти скандального законопроєкту про обмеження НАБУ і САП. На кадрах з місця можна помітити транспаранти з написами, які критикують рішення влади.

Нагадаємо, українці в багатьох містах вже другий день протестують проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що влада бачить реакцію суспільства. Він також зазначив, що буде подано новий законопроєкт.

Уже згодом президент України подав новий законопроєкт. Він зазначив, що це гарантії незалежності антикорупційних органів, а також реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

Також кияни вже анонсували мітинг на 30 липня, за день до ухвалення закону, який подав Володимир Зеленський.