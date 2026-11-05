На Київщині іномарки влетіли одна в одну: постраждала дитина
Авраія сталась 5 листопада на автодорозі "Київ-Ковель". Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 32-річна жінка була за кермом Volkswagen Golf. Вона їхала в напрямку селища Бородянка. В один момент вона виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з Peugeot Partner.
Внаслідок ДТП постраждала і жінка, яка керувала Volkswagen, і водій Peugeot. Також постраждала 6-річна донька жінки. Усіх потерпілих госпіталізували медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.