На Київщині іномарки влетіли одна в одну: постраждала дитина

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 32-річна жінка була за кермом Volkswagen Golf. Вона їхала в напрямку селища Бородянка. В один момент вона виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з Peugeot Partner.

Внаслідок ДТП постраждала і жінка, яка керувала Volkswagen, і водій Peugeot. Також постраждала 6-річна донька жінки. Усіх потерпілих госпіталізували медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.