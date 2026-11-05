Швеція не звільнила екснардепа Святаша, засудженого в Україні до 12 років

Фото: facebook/Дмитро Святаш

Суд у Швеції залишив під екстрадиційним арештом колишнього народного депутата від Партії регіонів та "Відродження" Дмитра Святаша. Україна домагається його видачі для відбування покарання

Про це йдеться у протоколі судового засідання від 5 листопада, повідомляє проєкт "Схеми" ("Радіо Свобода"), передає RegioNews .

Під час засідання Святаш заперечив підозри у вчиненні злочинів в Україні та попросив скасувати арешт. Його адвокат заявив, що екснардеп виступає проти екстрадиції до України та хоче повернутися до Росії.

Однак суд вирішив залишити Святаша під екстрадиційним арештом. Це рішення не підлягає оскарженню. Водночас протягом трьох тижнів екснардеп може звернутися до суду з проханням повторно розглянути питання про його арешт.

Україна домагається екстрадиції Святаша. Офіс генерального прокурора завершив підготовку матеріалів для його видачі та направив їх шведській стороні.

Нагадаємо, що 27 жовтня шведське видання Expressen повідомило, що Святаша затримали у Стокгольмі, куди він приїхав на концерт американського співака Стіві Вандера.