Вбивство Ірини Фаріон: засуджений Зінченко подав апеляцію

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Вячеслав Зінченко, якого Шевченківський районний суд Львова визнав винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та засудив до довічного позбавлення волі, оскаржив вирок

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Апеляційна скарга надійшла до суду 3 листопада.

Інформацію також підтвердила донька загиблої Софія Особа. На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що попереду новий етап судової боротьби.

"Вони можуть оскаржувати вирок, але ніхто й ніколи не поверне мені Маму, а моїм дітям – Бабусю. І саме тому я боротимуся до кінця!" – написала Софія Особа.

Нагадаємо, 1 жовтня суд визнав В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон і призначив йому покарання – довічне позбавлення волі.

Трагедія сталася 19 липня 2024 року, близько 19:20, біля будинку Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося – вона померла від отриманого поранення.