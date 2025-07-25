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25 липня 2025, 23:55

Бояться політичних переслідувань: десятки депутатів не хочуть відновлювати повноваження НАБУ і САП - FT

25 липня 2025, 23:55
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Фото: Укрінформ
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У ЗМІ розповіли, що чимало депутатів сумніваються щодо голосування за відновлення незалежності НАБУ і САП. Вони бояться, що це використають проти них

Про це повідомляє Financial Times, передає Regionews.

Журналісти з посиланням на власні джерела зазначили, що десятки депутатів (приблизно до 70 з них) потенційно відмовляються голосувати за відновлення незалежності НАБУ і САП. Зазначається, що вони можуть боятися, що ці відновлені повноваження прокурори використають проти них задля помсти.

Джерела з Офісу президента повідомили журналістам, що десятки депутатів висловили незадоволення мірою, яка скасовує законопроєкт, який ухвалили 22 липня. Такі депутати, які можуть відмовитися, кажуть у виданні, можуть поставити під загрозу зусилля Зеленського щодо скасування закону, який широко критикували союзники України та громадяни.

Нагадаємо, українці в багатьох містах вже другий день протестують проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що влада бачить реакцію суспільства. Він також зазначив, що буде подано новий законопроєкт.

Уже згодом президент України подав новий законопроєкт. Він зазначив, що це гарантії незалежності антикорупційних органів, а також реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

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