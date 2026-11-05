На Львівщині військовий пішов зі служби сам, бо вважав себе хворим
На Львівщині судили військового, який самовільно залишив службу. Він заявив, що вважав, що більше не може служити
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Вперше чоловік самовільно залишив службу навесні минулого року, і повернувся до військової частини лише через три місяці. Вдруге він залишив службу влітку цього року, після чого його затримали у вересні.
На суді чоловік визнав свою провину. Він заявив, що вважає себе хворим і не здатним повноцінно виконувати обов’язки військової служби.
Суд призначив покарання у самовільному залишенні військової частини або місця служби та призначив йому шість років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили військового. Він за хабар пропонував "вирішити питання" з кримінальною відповідальністю за СЗЧ.