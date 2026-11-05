На Львівщині військовий пішов зі служби сам, бо вважав себе хворим

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На Львівщині судили військового, який самовільно залишив службу. Він заявив, що вважав, що більше не може служити

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Вперше чоловік самовільно залишив службу навесні минулого року, і повернувся до військової частини лише через три місяці. Вдруге він залишив службу влітку цього року, після чого його затримали у вересні.

На суді чоловік визнав свою провину. Він заявив, що вважає себе хворим і не здатним повноцінно виконувати обов’язки військової служби.

Суд призначив покарання у самовільному залишенні військової частини або місця служби та призначив йому шість років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили військового. Він за хабар пропонував "вирішити питання" з кримінальною відповідальністю за СЗЧ.